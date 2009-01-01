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Что такое маркетплейс биржи фриланса

Маркетплейс биржа фриланса — это площадка для взаимодействия заказчика и исполнителя для онлайн выполнения тех или иных платных заданий. Заказчиками выступают любые пользователи, а исполнители - это фрилансеры, проверенные и надежные специалисты. Гарантом качества их работы выступают, как раз, эти самые маркетплейс биржи фриланса. Они предоставляют свою площадку (биржу) для оформления и контроля исполнения заказа, за что получают определенный процент от сделки. Зарабатывать на таких биржах можно в Партнерсих программах или работать фрилансером, но для этого нужно иметь интернет профессию, курсы выбрайте по слайдеру ниже:

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