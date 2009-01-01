Проверенный интернет заработок

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Заработок в партнерке платежки Payeer

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Кратко, порядок действий следующий: Проходим по баннеру выше и Регаемся, на почту придет письмо для активации, в нем обязательно перейдите по ссылке. Создание кошелька занимает не больше минуты, требуется только электронная почта. Еще раз - переходим по этой ССЫЛКЕ и проходим регистрацию, обязательно активируем через вашу почту!

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