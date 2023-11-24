Гостевая Книга Проекта RusGuru

Карта Проекта

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Alexandr (rusguru)

Сайт: https://www.rusgu.ru

Простой Интернет Заработок На Опросах

Рекомендую Простой Онлайн Заработок На Опросах в 4-х Русских Опросниках - ниже ссылки для Регистрации: https://www.rusgu.ru/stat2/count.php?go=26 https://www.rusgu.ru/stat2/count.php?go=27 https://www.rusgu.ru/stat2/count.php?go=28 https://www.rusgu.ru/stat2/count.php?go=29

Этот заработок подходит тем, у кого есть свободные 1-2 часа в день и это время он готов потратить на опросы. В этом заработке все очень просто - проходите регистрацию на сервисе опросов, заполняете анкету профиля (за это уже идет оплата), получаете приглашения на опросы и проходите их 10-20 мин. за плату 20-300 рублей.

За пару часов в 4-х Опросниках можно пройти 4-5 опросов и заработать 1-2 тыс. рублей, а в месяц это будет 30-60 тысяч, или больше, как будете работать - так и заработаете. Короче, от вас кроме работы ничего не нужно.

Удачи! Автор Проекта RusGuru https://www.rusgu.ru А. В. Вильчевский



24.11.2023 г. 07:29 № 38



Alexandr (rusguru)

Сайт: https://www.rusgu.ru

Здесь Самая Дешевая Реклама!

Постоянно об этом пишу, но Вы или не читаете, или что-то не понятно пишу про Самую Дешевую Рекламу на сайте https://www.rusgu.ru в Блоке Рекламы на всех страницах справа за 1 руб. размещение ссылки, или внизу размещение Баннера 468х60 от 1 до 7 руб. за неделю, тоже на всех страницах, только дешевле чем на главной.

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На размещение Ссылки или Баннера уходит 1-2 минуты времени, можете Рекламировать свои сайты, соцсети, партнерские ссылки, товары, видео Рутубе и Ютубе, аккаунты, группы и посты. Короче, все, что не запрещено законом РФ. Таким образом за 20-30 рублей в неделю Вы получите хорошую Рекламу и целевых посетителей.

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Удачи! Автор Проекта RusGuru https://www.rusgu.ru А. В. Вильчевский



20.11.2023 г. 07:26 № 37



Alexandr (rusguru)

Сайт: https://www.rusgu.ru/relax

По местам моего детства, с. Ярцево 16.08.23 - 19.08.23

Автор Проекта RusGuru врач на пенсии Вильчевский А. В. с 16.08.23 по 19.08.23 плавал по Енисею в с. Ярцево и назад в Красноярск. Смотрим короткий фото-отчет из 10 фото - https://vk.com/rusguru?w=wall101298258_2873 . Организовать такую же поездку можно на - https://www.rusgu.ru/relax с общим бюджетом на чел до 25 тыс. руб.

Удачи! Автор Проекта RusGuru https://www.rusgu.ru А. В. Вильчевский



02.11.2023 г. 06:58 № 36



Alexandr (rusguru)

Сайт: https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=26

Реально Живой Трафик Бесплатно!

Живой, значит не боты (роботы и программы), а реально живые люди, которые посещают ваш сайт (блог, форум, соцсеть и другое). Я сам уже более 3-х лет работаю с двумя такими системами, где можно получить трафик как бесплатно (за серф-кредиты), так по вашему желанию и платно, всего за 0.0033 руб за посещение.

Да, это не совсем целевой трафик, но и не накрутка ботами. Короче, решайте сами. Регистрация бесплатная - вводите адрес вашего сайта (блога, соцсети) и вашу почту (обязательно рабочую) по этим ссылкам:

1. https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=26 2. https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=28 - по этой ссылке сразу поучите БОНУС 300 ПОСЕЩЕНИЙ и потом на простых заданиях за 5 минут ежедневно будете получать 100х3=300 кредитов (посещений). После регистрации смотрим внизу страниц все по партнерке и самое главное - это Программа-Клиент для заработка кредитов для посещений вашего сайта. Скачивайте Клиент к себе на ПК и устанавливайте. После установки запускайте, настраивайте и в фоновом режиме он будет зарабатывать вам кредиты, а вы занимайтесь своими обычными делами. И еще - в партнерках этих сайтов за рефералов платят живые деньги! Там, на сайтах, внизу страниц все расписано, да и саппорт там очень дружелюбный, помогут. Регистрируемся - 1. https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=26 и 2. https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=28

Если Вам нужен 100% Живой Целевой Трафик по Любой Вашей Ссылке на Сайт, Соцсеть или в Партнерку, то Он здесь https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=24 и на этом Сервисе https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=49

Бесплатно живые_посетители на ваш сайт, блог, форум или Ваши соцсети смотреть подробности и добавить любые ваши ссылки в неограниченном количестве на десятки сайтов здесь https://www.rusgu.ru/all/traffic.html

Рекомендую Новое Направление Заработка и Рекламы в Проекте RusGuru https://www.rusgu.ru/all/multibux.html После авторизации на странице 3 вида серфинга, возможность размещения вашей рекламы и отслеживания её, ваш баланс заработка с выводом от 2-х рублей на ваш Payeer счет. Ставьте страницу в закладки и посещайте!

Регистрация в Payeer https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=23 - СОЗДАТЬ АККАУНТ и активируем. Payeer счет Р... вводим в Payeer Кране https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=20 каждые 30 мин. Бонус до 25 р и Партнерка

Будут Вопросы или Битые Ссылки, Пишите в Контакты Проекта https://www.rusgu.ru/contact.html

Удачи! Автор Проекта RusGuru https://www.rusgu.ru А. В. Вильчевский



26.10.2023 г. 02:02 № 35



Александр (rusguru)

Сайт: https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=42

Реальная Работа Через Интернет

Официальная работа через интернет. Профессии: туризм, банковское дело, страхование. Простая, быстрая и бесплатная регистрация по этой ссылке https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=42 Ниже читайте информацию:

Интернет-работа с крупнейшими российскими компаниями в сферах туризма, банковского дела, страхования.

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02.10.2023 г. 05:16 № 34



Александр (rusguru)

Сайт: https://www.rusgu.ru/sitemap.html



Карта Проекта RusGuru

В Проекте RusGuru более 30 страниц с различными видами интернет заработка и рекламы, а на них более 130 ссылок, баннеров и виджетов сайтов и соцсетей, с которыми я сотрудничаю. Разобраться во всем этом сложно, поэтому смотрим Карту Проекта RusGuru - https://www.rusgu.ru/sitemap.html На ней весь Проект, как на ладони.

На Карте представлены все 5 разделов Проекта RusGuru и входящие в них страницы, ну и страница Контактов. На Главной странице - https://www.rusgu.ru справа вверху слушаем Аудио Анонс автора о чем Проект RusGuru.

На Карте Проекта RusGuru и в верхнем меню на всех страницах навигация по всем разделам и страницам:

Интернет заработок в Проекте RusGuru - https://www.rusgu.ru/

Проверенный интернет заработок - https://www.rusgu.ru/all/

Интернет заработок в финансовых партнерках - https://www.rusgu.ru/money/

Интернет заработок на фриланс биржах - https://www.rusgu.ru/stock/

Интернет заработок и продвижение в соцсетях - https://www.rusgu.ru/socseti/

Современная поэзия и авторская песня - https://www.rusgu.ru/sbornik/

Контакты Проекта RusGuru - https://www.rusgu.ru/contact.html

А вот этого на Карте нет - это 10 Партнерок Буксов с оплатой от нескольких копеек до сотен рублей за задание:

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=8 https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=11

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https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=24 https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=25

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=35 https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=45

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=52 https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=55

Это обычные Буксы, Видео Буксы, СоцБуксы, Буксы с Браузерным Расширением, Буксы с Модулями и Бизнес Соцсети. Везде в поддержке есть подробные инструкции, как зарабатывать и рекламироваться на этом ресурсе.

Все эти ссылки с описанием есть на страницах в разделах Проекта RusGuru, можете посмотреть все это там.

Удачи! Автор Проекта RusGuru https://www.rusgu.ru А. В. Вильчевский



01.10.2023 г. 03:22 № 33



Alexandr (rusguru)

Сайт: https://www.rusgu.ru

Сервис Рекламы и Заработка

Рекомендую для Заработка и Рекламы Относительно Молодой Сервис https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=24 После Регистрации Искать - Заработок, Рекламу и Партнерку слева и вверху страницы в выпадающем Меню.

Этот сервис я вам рекомендую потому, что здесь дешевая Реклама от 3 руб. за 1000 показов вашего сайта в серфинге и это не боты накрутки, а реально живые люди, а в контекстной рекламе от 0,5 рубля за переход.

Более старые Сервисы https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=25 и https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=34 Все похоже, только в первом меню заработка слева, а рекламы справа. Цены такие же и в серфинге и в контексте.

Прошу помочь Проекту RusGuru, на главной странице https://www.rusgu.ru справа внизу под счетчиками стоит виджет Рейтинга организаций в Яндексе. Прошу вас кликнут по нему и после перехода оставить короткий отзыв о Проекте RusGuru. Это займет не более 2х минут и для вас совершенно ничего не стоит, а для рейтинга плюс

Удачи! Автор Проекта RusGuru https://www.rusgu.ru А. В. Вильчевский



25.09.2023 г. 01:27 № 32



Alexandr (rusguru)

Сайт: https://www.rusgu.ru/socseti/

Сервисы Монетизации Соцсетей

Вы наверняка имеете аккаунты в соцсетях, возможно вы еще не знаете, что на этом можно зарабатывать через специальные сервисы. Эти сервисы быдут вам платить за размещение рекламы на страницах и в группах. Вот 2-е ссылки регистрации https://www.rusgu.ru/stat2/count.php?go=14 и https://www.rusgu.ru/stat2/count.php?go=15

Советую регистрироваться в обоих сервисах, так больше заработаете. Когда научитесь, подкину еще ссылки. В этих сервисах работает и партнерка, так что регистрируйтесь по этим ссылкам и монетезируйте ваши соцсети.

А вот крутой сервис рекламы любых соцсетей и заработка https://www.rusgu.ru/stat2/count.php?go=32 Советую пройти регистрацию и самим все там посмотреть, уверен, будете приятно удивлены и количеству, и качеству.

Здесь можно продвигать любые соцсети и сайты https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=52 и интернет заработок без вложений, по этой - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=53 реклама ваших проектов, а по этой обучающий видео ролик - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=54 жмем на ссылку и там на F5, если не запустился сразу.

Короче, если все, что написано выше примените, то ваши соцсети могут стать источником вашего заработка. А рекламироваться и привлекать рафералов можно размещая ссылки и баннеры на страницах Проекта RusGuru.

Удачи! Автор и исполнитель Проекта RusGuru https://www.rusgu.ru врач на пенсии А. В. Вильчевский



27.07.2023 г. 04:39 № 31



Alexandr (rusguru)

Сайт: https://www.rusgu.ru/all/part.html

Заработок в Партнерках Платежных Систем Payeer и AdvCach

Создание кошельков занимает не больше минуты, требуется только электронная почта. Переходим по ссылкам в Payeer https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=23 или в AdvCach https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=47 и проходим регистрацию, обязательно активируем через вашу почту или верифицируем в AdvCach! Скачать бесплатную инструкцию здесь https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=10 Платежных Систем Payeer и AdvCach.

Заходим в свой аккаунт платежной системы Payeer, там справа вверху жмем на шестеренку и в Рефералы, копируем любую вашу реферальную ссылку. В AdvCach вверху жмем Реферальная программаи там ваша ссылка. По этим ссылкам приглашаем рефералов через письма друзьям, соцсети, форумы, блоги и т. д. Мы рекомендуем привлекать рефералов через рекламу в браузерах https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=53 через контекстную рекламу https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=11 и https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=64 через соцсети и их раскрутку https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=6 https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=7 Удачи!

Биткоин Счет в Платежках Payeer и AdvCach

После завершения регистрации и входа в ваш аккаунт на странице жмем на картинку ВТС-пополнить или КРИПТОВАЛЮТНЫЕ и там на на картинку ВТС-пополнить, в любом случае Вы попадете на страницу с Вашим уникальным BTC адресом - это и есть Ваш Биткоин Счет, с которым Вы можете работать дальше. Принимать на него Биткоины и Биткоин Бонусы, Обменивать и переводить ваши Биткоины с этого счета. Копируйте этот счет себе на ПК и используйте его где вам будет нужно. Зачем вам этот Биткоин Счет? А вот зачем, читаем:

Можете пройти регистрацию в системе микроплатежей с Партнеркой, Обменником, Выводом и Кучей Кранов - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=37 Прикрепить к ней Ваш Биткоин Счет, полученный в Payeer и после этого начать получать каждые 6 минут Биткоин Бонусы https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=36 Когда что-то наберется более 0.001 ВТС, выведете на Ваш Биткоин Счет в Payeer (меньше чем 0.001 не зачислят на счет), а там обменяете на рубли или доллары и будете ими платить в интернете или отправите на вашу карту Мир, Tinkoff, МастерКард, Виза или другие.

Сколько можно заработать на Криптовалюте? Как будете работать, так и заработаете. Я за месяц заработал более 15 тыс. рублей. Правда, это на нескольких сайтах, просто ниже перечислю для вас еще 4 таких ссылки - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=21 https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=31 https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=3 https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=32 Захотите, переходите по ним и зарабатывайте.

В кошельках Payeer и AdvCach тоже можно хорошо и постоянно зарабатывать, подробно все описано на этой странице https://www.rusgu.ru/all/part.html Там есть Пошаговая Инструкция, читайте и пользуйтесь!

Регистрация в Payeer https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=23 - СОЗДАТЬ АККАУНТ и активируем. Payeer счет Р... вводим в Payeer Кране https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=20 каждые 30 мин. Бонус до 25 р и Партнерка

Интернет заработок без вложений https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=52 на браузерном расширении и ваша реклама https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=53 в браузерах миллионов IT-пользователей в режиме нон-стоп или быстро и бесплатно привлечь активных рефералов и участников - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=53

Автор Проекта RusGuru https://www.rusgu.ru врач на пенсии Вильчевский А.В. СоцСети - https://vk.com/rusguru https://rutube.ru/channel/24330641 https://zen.yandex.ru/id/623ebf1d8197d748a37fea77

Скачать Мои Стихи и Авторскую Песню, Видео Сказки для Детей и Взрослых, Видео Ролики и Видео Клипы - Сначала читаем избранное и смотрим видео ролики, а потом выбираем и качаем - https://www.rusgu.ru/sbornik/

Смотреть все ссылки Заработка и Раскрутки Проекта RusGuru Здесь - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=2

На сайте https://www.rusgu.ru справа в Блоке жмем Купить Ссылку Здесь за ... руб., это за вашу ссылку на срок более недели, все ссылки индексируются и их увидят все посетители сайта, внизу в Блоке Рекламы размещаем ваши баннеры 468х60 на неделю, или со скидкой от 2-х недель. Если Вы желаете зарабатывать на Рекламе, то внизу блока справа жмите ссылку - Поставить Блок к Себе на Сайт, там пройдите регистрацию, заполните свои настройки, как написано, потом получайте коды - их ставьте к себе на сайт - Блок ссылок и Места под Баннеры!

Будут Вопросы или Битые Ссылки, Пишите в Контакты Проекта https://www.rusgu.ru/contact.html

Удачи! Автор Проекта RusGuru https://www.rusgu.ru А. В. Вильчевский



24.07.2023 г. 04:08 № 30



Alexandr (rusguru)

Сайт: https://www.rusgu.ru/money/crypto.html

Заработок Биткоинов Без Вложений

С 2019 года в сети работает сервис заработка и рекламы криптовалюты (биткоины - сатоши и др.) Рекомендую пройти регистрацию по ссылке https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=31 и сразу начинайте получать сатоши с ежечасного крана, с просмотра рекламы и объявлений. Заработок можно выводить или потратить на рекламу.

В партнерском разделе скопируйте вашу партнерскую ссылку и по ней приглашайте рефералов для вашего заработка от 10 до 20% с реферала. Там все прочитаете, как зарабатывать и за что вам будут платить.

Все о крипто валюте, способы хранения, обмена, майнинг, бонусы и др. https://www.rusgu.ru/money/crypto.html

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Удачи! Автор Проекта RusGuru https://www.rusgu.ru А. В. Вильчевский



23.07.2023 г. 05:49 № 29



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