Современная поэзия и авторская песня

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О чем этот раздел Проекта RusGuru

В этом разделе представлены все виды творчества автора и исполнителя Проекта RusGuru Вильчевского А. В. в виде избранных стихов, сказок и видео роликов.

Скачать весь сборник стихов и авторской песни, все сказки и видео ролики можно по соответствующим ссылкам и баннерам на этой и других страницах раздела.

Посмотреть избранное из сборника стихов и авторской песни, сборника видео роликов и сказок для детей и взрослых можно на видео ниже или на страницах Стихи и Видео

Посвящение из моего Сборника стихов


= ЖЕНЩИНЕ =


ПРЕКРАСНОЕ ЛЕКАЛО

СОЗДАТЕЛЬ ПОДОБРАЛ

И ОБЛАКОМ ИЗГИБОВ

ТВОЙ ОБРАЗ ИЗВАЯЛ!

Песня - ЖДИ - Авторы А. Вильчевский и О. Шумилин




Избранное из моего Сборника стихов




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