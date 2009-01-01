Современная поэзия и авторская песня
О чем этот раздел Проекта RusGuru
В этом разделе представлены все виды творчества автора и исполнителя Проекта RusGuru Вильчевского А. В. в виде избранных стихов, сказок и видео роликов.
Скачать весь сборник стихов и авторской песни, все сказки и видео ролики можно по соответствующим ссылкам и баннерам на этой и других страницах раздела.
Посмотреть избранное из сборника стихов и авторской песни, сборника видео роликов и сказок для детей и взрослых можно на видео ниже или на страницах Стихи и Видео
Скачать весь сборник стихов и авторской песни, все сказки и видео ролики можно по соответствующим ссылкам и баннерам на этой и других страницах раздела.
Посмотреть избранное из сборника стихов и авторской песни, сборника видео роликов и сказок для детей и взрослых можно на видео ниже или на страницах Стихи и Видео
Посвящение из моего Сборника стихов
= ЖЕНЩИНЕ =
ПРЕКРАСНОЕ ЛЕКАЛО
СОЗДАТЕЛЬ ПОДОБРАЛ
И ОБЛАКОМ ИЗГИБОВ
ТВОЙ ОБРАЗ ИЗВАЯЛ!
ПРЕКРАСНОЕ ЛЕКАЛО
СОЗДАТЕЛЬ ПОДОБРАЛ
И ОБЛАКОМ ИЗГИБОВ
ТВОЙ ОБРАЗ ИЗВАЯЛ!
Песня - ЖДИ - Авторы А. Вильчевский и О. Шумилин
Избранное из моего Сборника стихов
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