Почти все, во всяком случае многие, сегодня пользуются соцсетями, имеют в них свои аккаунты, группы и сообщества, размещают посты, видео, фото и другой контент. Только почему-то у одних - подписчиков тысячи, просмотров, лайков и комментариев куча, а у других - ничего этого нет. А нет у них этого потому, что про их аккаунты никто, или мало кто знает. Оказывается, нужно заниматься продвижением своих соцсетей. Для продвижения Ваших соцсетей с попутным заработком и работает сайт. Смотрим, начинаем свой