Онлайн заработок в финансовых партнерках
Виды финансовых партнерокБанковские услуги.
Партнерки, которые размещают известные банки с целью привлечь новых клиентов. Самыми популярными можно назвать выдачу потребительских кредитов и оформление карт: как кредитных, так и дебетовых в Тинькофф банке или Партнерка платежной системы AdvCach.
Интернет заработок в лучших финансовых партнерках
МФО - микрофинансовые организации.
Работа с МФО является привлекательной нишей финансовых партнерок. Всегда найдутся желающие получить быстрые деньги, а значит, у таких офферов всегда будет своя аудитория. Условия получения микрозаймов максимально просты, и деньги выдают практически всем, кто оставил заявку.
Страховые партнерки.
Чаще всего - это привлечение клиентов для различных видов страховаия с процентами на выплату вам. В страховой организации, партнер может оформить льготную страховку себе.
Партнерки электронных платежек, обменников и бонусников.
Обычные реферальные партнерки привлечения клиетов по партнерской ссылке за опледеленный процент партнерского вознаграждения и проценты от рефералов.
Источники трафика для финансовых партнерокСобственный сайт
Быстрый и действенный способ продвижения партнерки. Стоит отметить, что в финансовой нише в большинстве случаев запрещен контекст на бренд, поэтому придется проявить фантазию и креатив при разработке рекламной кампании для партнерки.
Социальные сети
Перспективная площадка для вашей работы с финансовыми партнеркмаи. Только половина банков напрямую представлены в соцсетях, а значит, есть, где разгуляться арбитражникам и веб-мастерам. Для продвижения используется ведение специализированных пабликов, выход постов и настройка таргетированной рекламы.
Главные виды работы с банками
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