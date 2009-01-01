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Онлайн заработок в финансовых партнерках

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Виды финансовых партнерок

Банковские услуги.
Партнерки, которые размещают известные банки с целью привлечь новых клиентов. Самыми популярными можно назвать выдачу потребительских кредитов и оформление карт: как кредитных, так и дебетовых в Тинькофф банке или Партнерка платежной системы AdvCach.

Интернет заработок в лучших финансовых партнерках




МФО - микрофинансовые организации.
Работа с МФО является привлекательной нишей финансовых партнерок. Всегда найдутся желающие получить быстрые деньги, а значит, у таких офферов всегда будет своя аудитория. Условия получения микрозаймов максимально просты, и деньги выдают практически всем, кто оставил заявку.

Сервис автоматического получения кредитов WebMoney

Страховые партнерки.

Чаще всего - это привлечение клиентов для различных видов страховаия с процентами на выплату вам. В страховой организации, партнер может оформить льготную страховку себе.

Онлайн страхование всего, что только можно
Партнерки электронных платежек, обменников и бонусников.
Обычные реферальные партнерки привлечения клиетов по партнерской ссылке за опледеленный процент партнерского вознаграждения и проценты от рефералов.

Мониторинг обменников с партнеркой

Источники трафика для финансовых партнерок

Собственный сайт
Быстрый и действенный способ продвижения партнерки. Стоит отметить, что в финансовой нише в большинстве случаев запрещен контекст на бренд, поэтому придется проявить фантазию и креатив при разработке рекламной кампании для партнерки.

Социальные сети
Перспективная площадка для вашей работы с финансовыми партнеркмаи. Только половина банков напрямую представлены в соцсетях, а значит, есть, где разгуляться арбитражникам и веб-мастерам. Для продвижения используется ведение специализированных пабликов, выход постов и настройка таргетированной рекламы.

Главные виды работы с банками


Выше 6 ативных слайдов, а баннеры сайта обновляются каждый визит и F5